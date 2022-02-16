TKP'den Reşitpaşa'da fatura soygununa karşı eylem

Ülkenin en çok tartıştığı konulardan biri haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarının yüksekliği tepki çekmeye devam ediyor. İktidardan konuyu geçiştiren açıklamalar gelirken, TKP bir süredir devam ettirdiği "devletleştirme" kampanyası kapsamında sokakta sürdürdüğü eylemlerine devam ediyor.

İstanbul'da bugün Sarıyer Reşitpaşa mahallesinde eylem düzenleyen TKP'liler "fatura değil soygun düzeni" sloganlarını attı. Yurttaşların alkışlarla destek verdiği eylemde, elektrik üretim ve dağıtımının bir an önce devletleştirilmesi talebi dile getirildi.