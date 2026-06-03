TKP’den Nâzım Hikmet anması: Mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor

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Türkiye Komünist Partisi, büyük şair Nâzım Hikmet’i ölümünün 63. yılında andı.

TKP tarafından yapılan açıklamada, “Büyük Usta Nâzım Hikmet 63 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca insanlığın kurtuluşu için verilen mücadelenin parçası oldu” ifadelerine yer verildi.

‘Memleketi ve partisi hayatındaki en önemli iki şeydi’

Açıklamada, Nâzım Hikmet’in yaşamı boyunca memleketine ve partisine bağlı kaldığı vurgulanarak, “Hayatındaki en önemli iki şey memleketi ve partisiydi. Sanatını ve kişiliğini komünist kimliğinden ayırmak isteyenler hiçbir zaman başaramadı” denildi.

TKP, açıklamasında Nâzım Hikmet’in bugün de eşitlik, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesi verenlere yol göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.

‘Nâzım’ın partisi mücadeleye çağırıyor’

Açıklamada, sömürünün ve emperyalist saldırganlığın yoğunlaştığı bir dönemden geçildiği ifade edilerek, şu çağrı yapıldı:

Nâzım’ın partisi, kendi çıkarları uğruna tüm kaynaklarımıza çöken, ülkemizi NATO’nun kanlı planlarının ortağı haline getirmeye çalışan asalak patron sınıfı ve onların siyasi temsilcilerinden kurtulmak için, hep birlikte mücadeleye çağırıyor.