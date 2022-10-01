TKP'den Meclis açılışına ilişkin açıklama: Başkanlık sistemini tarihe gömeceğiz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) TBMM'nin yeniden açılışına ilişkin bir açıklama yaptı. TKP'nin açıklamasında, "Bugün mecliste yeni yasama yılı başladı. Yine parmaklar sermaye sınıfı için inip kalkacak, yine zam gündeminde koltuklar boş kalacak..." denildi.

Açıklamasında TKP, "Oysa iktidarımızda; Meclis yeniden halkın meclisi olacak. Başkanlık sistemini tarihin çöplüğüne yollayacağız." dedi.

TKP'nin açıklamasında ayrıca geçtiğimiz ay yayınlanan "İşte TKP’nin Çözümü: İç Politika" metnine referans yapıldı.