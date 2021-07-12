TKP'den Küba'daki gelişmelerle ilgili açıklama

Türkiye Komünist Partisi Küba'daki ABD provokasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Dünden bu yana Küba’da yaşanan olaylar, emperyalizmin devrimci Küba halkıyla derdinin bitmediğini göstermektedir" denilirken, Küba halkının yaşadığı tüm zorlukların sebebinin yarı asırdır süren insanlık dışı abluka olduğunun altı çizildi.

"Dün Küba’nın bazı bölgelerinde gelişen protesto gösterilerini takiben azılı Küba düşmanları, sosyal medya üzerinden, yanlış ve yanıltıcı mesajlar yayarak hem Küba halkını tedirgin etmeyi, hem de dünya kamuoyunu manipüle etmeyi denediler." denilen açıklamada "Emperyalizm Küba’yı alt edemeyecek" denildi.

TKP Merkez Komitesi'nin açıklaması şu şekilde:

Sokaklar devrimcilerindir!

Küba halkı boyun eğmeyecek!

Dünden bu yana Küba’da yaşanan olaylar, emperyalizmin devrimci Küba halkıyla derdinin bitmediğini göstermektedir. Çıkarları birbiriyle asla uzlaşmayacak olan iki sınıfın, sömürücüler ile emekçilerin mücadelesi, Küba sokaklarında çıkarılmaya çalışılan provokasyonla bir kez daha kendini göstermiştir. Bu mücadelede kimin hangi safta durduğu, Küba’ya yönelik tavırlarından açık olarak görülmektedir.

Öncelikle, herkes çok iyi bilmelidir ki Küba halkının yıllardır yaşadığı tüm zorlukların sebebi ABD ablukasıdır. Emperyalizm, bu küçük ada ülkesinin altmış yılı aşkın süredir kendisine kafa tutmasını sindiremiyor, her defasında başka araçlar kullanarak Kübalılara boyun eğdirmeye çalışıyor. Öyle alçakça bir saldırı ki bu, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisini dahi fırsat olarak görüp, binbir zorluk içindeyken Küba’yı daha fazla sıkıştırmanın yolunu aramaktalar. Üstelik bunu, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kendi halkını salgın karşısında koruyamamış ve binlerce ölümü adeta izlemiş, bu esnada dünyanın dört bir yanında savaş çığırtkanlığı yapmaya devam etmiş olan ABD yapıyor.

Dün Küba’nın bazı bölgelerinde gelişen protesto gösterilerini takiben azılı Küba düşmanları, sosyal medya üzerinden, yanlış ve yanıltıcı mesajlar yayarak hem Küba halkını tedirgin etmeyi, hem de dünya kamuoyunu manipüle etmeyi denediler. Durumdan vazife çıkaran karşıdevrimciler, Küba’ya müdahale etmenin gerekçesi olarak bu manipülasyonları kullanmaya kalktılar.

Ama başaramayacaklar. Çünkü Kübalılar, ABD’nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor. Bu devrimci halk dostlarını da düşmanlarını da çok iyi tanıyor. Devrimi feda etmeye kimsenin niyeti yok! Fidel’in evlatlarının soğukkanlılık ve örgütlülükle bu komployu da boşa çıkaracaklarına inancımız tamdır. Küba’nın dostları ve yoldaşları olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız, kimsenin haksız ithamlar üzerinden Küba’yı karalamasına izin vermeyeceğiz.

Emperyalizm Küba’yı alt edemeyecek. Küba Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in söylediği gibi, “Sokaklar devrimcilerindir” ve öyle kalacak!

Yaşasın Sosyalist Küba!

Yaşasın Devrim!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite