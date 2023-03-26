TKP'den Kocaeli'nde buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz" başlığıyla yeni bir buluşma daha gerçekleştirdi.

Saat, 14.00'te Alternatif Tiyatro'da yapılan etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da katıldı.

Etkinlikte konuşan Okuyan, "Depremin altında iki şey kaldı. Bir bu düzen, bir de komünizm düşmanlığı. Gitsinler oralara şimdi komünistleri kötülesinler bakalım ne oluyor? Arkadaşlar komünizm yalnız bu ülkenin değil, dünyanın geleceğidir. Gelin o geleceği hızlandıralım" dedi.

TKP'nin Kocaeli milletvekillerinin de katıldığı buluşmada, adaylar neden milletvekili olduklarına dair konuşmalar gerçekleştirdi.