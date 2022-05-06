TKP'den HDP'ye dayanışma ziyareti

HDP Genel Merkezi önüne Diyarbakır’dan gelen ve "evlat nöbetinde" olduğunu söyleyen bir grubun siyah çelenk bırakması sırasında gerginlik yaşanmış, olayın ardından HDP binası polis tarafından ablukaya alınmıştı.

HDP binasını ablukaya alan polis, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a "Kes sesini, seni çivilerim" demiş, yaşananlara tepki gösteren 8 HDP’li gözaltına alınmış, polis genel merkez binasına biber gazı sıkarak girmeye çalışmıştı.

Bu polis saldırısının ardından Türkiye Komünist Partisi’nden bir heyet, HDP Genel Merkezi’ne bir dayanışma ziyareti düzenledi.

Ziyarette saldırılara karşı dayanışmanın önemine işaret edildi.