TKP'den grevdeki Kumluca Belediyesi işçilerine ziyaret

Antalya'da Kumluca Belediyesi işçileri, sendikalaştıkları için işten atılan arkadaşları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları için başlattıkları grevde birinci haftayı geride bıraktı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü greve çıkan Kumluca Belediyesi işçileri ile grevin ilk gününden itibaren süren destek ve dayanışma çalışmaları kapsamında bugün belediye işçileri ile bir araya geldi. Belediye işçilerinin haklı taleplerine desteğini açıklayan TKP Antalya İl Örgütü, sürecin yakın takipçisi olduğunu ifade etti.

Kumluca halkının grev sürecine verdikleri destekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden grevdeki işçiler aynı zamanda işçilerin haklarını en kısa sürede alması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İşçilerle belediye binasının önündeki meydanda bir araya gelen TKP Antalya İl Örgütü üyeleri, yaptıkları açıklamada "İşten atılan işçiler derhal geri alınmalı, işçilerin talepleri bir an önce karşılanmalıdır." dedi.