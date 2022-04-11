TKP'den grevdeki Çiğli Belediyesi işçilerine dayanışma ziyareti

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için çıkılan grevde işçiler 5. güne girdi.
Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü grevdeki işçileri ziyaret ederek "Emekçilerin haklı mücadelesinin yanındayız." açıklaması yaptı.
"Hakkını arayan Çiğli Belediyesi işçilerini grevlerinin 5. gününde ziyaret ettik. Emekçilerin haklı mücadelesinin yanındayız. Hakkımız olanı alana kadar her yerde omuz omuza mücadele edeceğiz.."
April 11, 2022