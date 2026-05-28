TKP'den Gezi Direnişi'nin 13. yıldönümü için çağrı: 'Bu halk zorbalara boyun eğmez demek için yürüyoruz'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da "tercih edilen kaynak" olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Gezi Direnişi'nin 13. yıldönümü için çağrıda bulundu.

TKP İstanbul İl Örgütü, Gezi Direnişi’ni selamlamak ve “Bu halk zorbalara boyun eğmez” demek için, 31 Mayıs Pazar günü Abbasağa Parkı’ndan Beşiktaş Meydanı’na yürüyüş gerçekleştireleceğini duyurdu.

Saat 16.00 için yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: