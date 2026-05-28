TKP'den Gezi Direnişi'nin 13. yıldönümü için çağrı: 'Bu halk zorbalara boyun eğmez demek için yürüyoruz'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 28.05.2026 , 21:04
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), Gezi Direnişi'nin 13. yıldönümü için çağrıda bulundu.
TKP İstanbul İl Örgütü, Gezi Direnişi’ni selamlamak ve “Bu halk zorbalara boyun eğmez” demek için, 31 Mayıs Pazar günü Abbasağa Parkı’ndan Beşiktaş Meydanı’na yürüyüş gerçekleştireleceğini duyurdu.
Saat 16.00 için yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:
"13. yılında Gezi’yi, Haziran Direnişi’ni selamlamak için 'Bu halk zorbalara boyun eğmez' demek için, Abbasağa Parkı’ndan Beşiktaş Meydanı’na yürüyoruz."
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