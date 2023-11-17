TKP'den Filistin soruları: BOTAŞ İsrail'e petrol sevkiyatına devam ediyor mu?

Türkiye Komünist Partisi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, Filistin’e destek açıklaması yapanların İsrail ile sürdürdükleri ekonomik ilişkilere dikkat çekti.

Bu ilişkilerden öne çıkanlar şöyle: Botaş’ın en önemli müşterisinin İsrail olması, Zorlu Enerji’nin İsrail piyasasına üretim yapması, Türkiye’nin gri çimento ihracatında ABD’den sonra en çok ihracat yaptığı ülkenin İsrail olması, demir-çelik ihracatı ve savunma sanayi…

Filistin’le dayanışma konusunda samimiyetsiz diğer bir durumun ise Filistinlilerin Türkiye’ye vizeyle girmesi olduğu belirtiliyor. “Filistinliler Türkiye’ye neden vizeyle giriyor?” sorusu yöneltilirken İsraillilerin Türkiye’ye vizesiz girebildiğine dikkat çekiliyor.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri de bugün TKP’nin Sesi’nden yayımlanan podcast yayınında konuya dikkat çekerek “Türkiye’de de İsrail ile ekonomik ilişkiler tıkır tıkır yürüyor. Efendim, ekonomik ilişkiler öyle bir anda kesilemezmiş. İsrail Gazze’nin elektriğini bir anda kesmedi mi? Mazotunu, ekmeğini bir anda kesmedi mi? Bombalar bir anda yağmıyor mu Gazzeli çocukların üzerine? Bugün İsrail’e petrol sevkiyatı kesilse, İsrail sermayesinin ihtiyaç duyduğu bazı mallar ulaşmasa, bu katliam asla ve asla sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi'nin sorduğu sorular şöyle:

1. BOTAŞ İsrail’e petrol sevkiyatına devam ediyor mu?

Türkiye Varlık Fonu’na bağlı olan BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) çeşitli petrol ve doğalgaz iletim hatlarına sahip. Ham petrolde BOTAŞ özellikle Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı sayesinde Irak’ın kuzeyinden Kerkük’te çıkan ham petrolü Adana’nın Yumurtalık ilçesine taşımaktadır. Öne çıkan bir diğer hat Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattıdır. Başta Azeri petrolü olmak üzere Hazar bölgesinden çıkarılan petrol dünyaya Adana’dan sevk edilmektedir. BOTAŞ’ın en önemli müşterilerinden birisi de İsrail. Bu ilişkinin açıklanmasını talep ediyoruz!

2. Zorlu Enerji İsrail’in elektriğini neden kesmiyor?

İsrail’de doğrudan yatırımı bulunan Zorlu Enerji sahibi olduğu Ramat Nagev, Dorad ve Aşdod doğalgaz çevrim santralleri ile İsrail enerji piyasasına elektrik üretiyor. Yaşanan katliamları göstermelik şekilde protesto eden Türkiye burjuvazisi neden elektrik üretim santrallerini kapatmıyor?

3. İsrail’e neden çimento satmaya devam ediyorsunuz?

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye’nin gri çimento ihracatında ABD’den sonra en çok ihracat yaptığı ülke İsrail’dir. Yıllık 600 bin ton kapasitesinin aşıldığı bu alana ilaveten beyaz çimento ihracatında en çok ihracat yapılan ülke yıllık 200 bin tonla yine İsrail’dir. Türkiye’de öne çıkan Çimento üreticileri OYAK, Limak, Aşkale, Sanko, Sabancı bu ihracattan pay almaktadır.

4. İsrail’e neden demir-çelik satmaya devam ediyorsunuz?

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren İçdaş, Kardemir, Kocaer, Özkan, Tosyalı, Çolakoglu, Çelsantaş, Erdemir ve İsdemir de İsrail’e ihracat yapmaktadır.

5. İsrailli silah şirketiyle ilişkilerinizi açıklayın!

Israel Aerospace Industries (IAI) silah şirketinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisiyle ilişkisi biliniyor. Geçmişte insansız hava aracı satın alınan, savaş uçaklarının modernizasyonu yaptırılan bu firmayla bugün hangi alanlarda işbirliği yapıyorsunuz?

6. Azeri sermayesinin Türkiye sınırlarında İsrail’e petrol ve doğalgaz satmasına nasıl göz yumuyorsunuz?

Azerbaycan devlet sermayesine ait SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) firmasının Türkiye’de İzmir Aliağa’da önemli yatırımları mevcut. Burada STAR ve Petkim Rafinerilerine ortak olan firma kendi liman işletmesine de sahip. Firmanın önemli müşterileri arasında İsrail de yer alıyor.

7.Filistinliler Türkiye’ye neden vizeyle giriyor?

Türkiye’ye girmek isteyen Filistinlilerin vize alması gerekiyor. Bu vize ücreti 55 dolar. Öte yandan İsrailliler Türkiye’ye vizesiz girebiliyor. (Vizesiz giriş yapabilen Arap ülkeleri arasında Ürdün, Fas, Tunus, Kuveyt, Katar ve Lübnan yer alıyor)