TKP'den Eynez maden işçilerine destek ziyareti

Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde, linyit kömür üretimi yapılan Eynez’deki açık ocak bölgesinin bir bölümü ihale yapılmaksızın özelleştirilmişti.

Karara karşı madende nöbet tutma eylemi yapan ve imza kampanyası düzenleyen işçiler, geçtiğimiz günlerde seslerini duyurabilmek için Ankara’ya yürüyüş başlatmış ancak işçilerin yürüyüşü Kırkağaç bölgesinde jandarma tarafından durdurulmuştu.

Türkiye Komünist Partisi Soma'da bulunan Eynez Maden Ocağı’nda çalışan direnişteki maden işçilerini ziyaret etti. TKP'nin ziyaretinde işçilere destek mesajları iletildi.