TKP'den Erdoğan'ın 'öldürdün mü' sözlerine tepki: Bu karanlığı hak etmiyoruz

TKP, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü programda gösterdiği doğa ve hayvan düşmanı tavra tepki gösterdi.

Dünkü programdan bir bölüme ilişkin paylaşım yapan TKP, "İnsana, doğaya, hayvanlara düşman bir sınıfa mensuplar. Yağmalamayı, sömürmeyi ve öldürmeyi en doğal hakları olarak gördükleri için bu kadar rahatlar. Bu karanlığı hak etmiyoruz ve pervasızlıklarının biriktirdiği öfke örgütlendiğinde hep birlikte hesap soracağız!" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, dünkü programda, Hasan Öztürk'ün AKP'nin hayvan haklarıyla yasa çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya, "Allah, allah. Sende kaç tane hayvan var?" diyerek alaycı bir yanıt vermişti. Öztürk'ün soruyu "Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var" diye yanıtlaması üzerine Erdoğan, "Öldürdün mü?" diye sormuştu.