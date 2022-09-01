TKP'den Erdoğan'a yanıt: Yok öyle yağma, öğretmenler susmayacak!

Türkiye Komünist Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere dönük kullandığı "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" ifadelerine yanıt verdi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Boyun eğmeyen insanlara 'sürtük', doktora 'giderse gitsin', şimdi de direnen öğretmene çapulcu. Atanmayacaksın, özel okullarda asgari ücretin altında çalıştırılacaksın her tür angarya işi yapacaksın mesai kavramın olmayacak ama susacaksın. Yok öyle yağma #ogretmenlersusmayacak!" denildi.