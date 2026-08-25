TKP’den ‘dış kaynaklı ve maksatlı’ çıkışı: Asıl dış kaynaklı olan emperyalizmin planlarıdır

Türkiye Komünist Partisi (TKP), “çözüm süreci” konusunda bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Genişletilmiş Cumhur İttifakı cenahının” söz konusu süreçlere karşı oluşan toplumsal itirazları “dış kaynaklı ve maksatlı” olmakla suçladığı belirtilerek, asıl “dış kaynaklı ve maksatlı” olanın emperyalist merkezlerin Türkiye ve bölgeye yönelik planları olduğu ifade edildi.

TKP, ABD ve İngiltere öncülüğünde uluslararası sermayenin Ortadoğu’yu yeni ticaret, enerji, lojistik ve üretim ağları üzerinden yeniden yapılandırmaya çalıştığını belirterek, bölge ülkelerinin etnik ve mezhepsel fay hatları üzerinden parçalanmasına yönelik girişimlere dikkat çekti.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı olan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan, dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denilmişti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD ve İngiltere öncülüğünde uluslararası sermayenin, Orta Doğu'yu yeni ticaret, enerji, lojistik ve üretim ağları üzerinden yeniden yapılandırması ve bölge ülkelerini etnik ve mezhepsel fay hatları üzerinden parçalamaya girişmesi "dış kaynaklı ve maksatlı"dır.

Türkiye'deki adımların, İran'ı çevreleme veya İsrail'in bölgesel güvenliğini sağlama gibi daha geniş ve yıkıcı senaryolar için bir pazarlık aracı hâline gelmesi, NATO'ya verilen tavizler, ABD'ye teslimiyet "dış kaynaklı ve maksatlı"dır.

Barış ve demokrasi gibi kavramların arkasına saklanarak Türkiye ve bölge ülkelerdeki emekçilerin, çok uluslu tekellerin kâr hırsı uğruna ucuz, güvencesiz, en ağır koşulların dayatıldığı bir iş gücü deposuna dönüştürülmesi "dış kaynaklı ve maksatlı"dır.

Eşitlikçi, laik bir toplumsal düzende Cumhuriyet'in yurttaşları olarak onurla yaşamak yerine, mezhepçi ve Yeni Osmanlıcı bir zeminde güya kardeşlik masalları anlatılması ve Türkiye'nin altına dinamit döşenmesi "dış kaynaklı ve maksatlı"dır.

Türkiye işçi sınıfının sınıfsız, sömürüsüz, laik ve bağımsız Türkiye mücadelesini baltalayacak; bizzat sorunun kaynağı olan emperyalist, kapitalist sistemin çıkarları doğrultusunda yürütülen, ayrışmayı derinleştirecek her türlü süreç "dış kaynaklı ve maksatlı"dır.