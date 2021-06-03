TKP'den direnişteki Angel Halı işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi, Angel Halı'da Kod-46 ile işten çıkarılan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde, Angel Halı Fabrikası önünde direnişlerini sürdüren işçileri ziyaret eden TKP üyeleri, dayanışma mesajlarını iletti.

TKP heyeti adına yapılan konuşmada, "Siyasi iktidar işçi düşmanı politikalarına devam etmekte, Kod-46 ve Kod-29'dan güç alan patronlar işçiyi yıldırmaya çalışmaktadır. Fakat Türkiye işçi sınıfi patronlardan da onun siyasi temsilcilerinden korkmadi korkmayacak. Angel Halı'da, Yasin Kaplan'da, Güven Boya'da emekçiler mücadele ettikçe ve örgütlü gücünü arttırdıkça patronlar paniğe kapılmaya, korkmaya devam edecektir. Angel Halı işçisinin mücadelesi sonuna kadar meşru sonuna kadar haklıdır, direnen Angel Halı işçisi yalnız degildir, Türkiye Komünist Partisi olarak emeğinin karşılığını almak için direnen Angel Halı işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından TKP heyeti işçiler ile fabrika önünde sohbet etti. Angel Halı işçileri, TKP'nin dayanışma ziyaretinin direnişlerine anlam kattığını ifade ederek; emekleriyle, alınterleriyle kazandıkları ekmekleri için; haklarını geri alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler.