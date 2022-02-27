TKP'den ÇGD Antalya Şubesi'ne ziyaret

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği "eşitlik ve özgürlük için halk temsilcilerini seçiyor" başlıklı milletvekili aday tanıtım toplantıları buluşmaları öncesinde Antalya'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne ziyaret gerçekleştildi.

TKP Antalya İl Örgütü'nün de yer aldığı görüşmeye TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam eşlik etti. Ziyarette Türkiye'deki son siyasal gündemler, Ukrayna Rusya arasındaki askeri hareketlilik, TKP'nin örgütlenme gündemlerinin yanı sıra gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin ülkedeki son durumuna dair konular konuşuldu.