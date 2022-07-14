TKP'den Çeşme yangını açıklaması: Hep aynı nakarat...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çeşme Örgütü, bölgede yaşanan yangınların ardından açıklama yaptı. TKP Çeşme Örgütü, AKP iktidarının hazine olanaklarını patronlara sağladığını belirterek, bunun yerine bu olanakların ülke ihtiyaçları için kullanılması durumunda bu felaketin yaşanmayacağını vurguladı.

TKP Çeşme Örgütü, yangınların sorumlusunun iktidar ve uyguladığı politikalar olduğunu belirtti. Herhangi bir gelecek planı açıklamayan yetkililerin, bu yangından çıkardıkları dersleri ve planlarını açıklaması gerektiğini belirtilen açıklamada, "Eğer açıklayamıyorlarsa Tarım ve Orman Bakanı ile Çeşme Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir" denildi.

TKP Çeşme Örgütü'nün "Düzenin yangını, AKP’nin körüğü ve yerel yönetimin katkıları!" başlıklı açıklaması şöyle:

'Düzenin yangını, AKP’nin körüğü ve yerel yönetimin katkıları!'

"Anlamını bilmeyen yoktur nakarat kelimesinin. Her gün onlarca defa hep aynı nakaratlar duyarız. Kanıksadığımızdan mı nedir, bazen bizlerde bu nakaratlara eşlik ederiz.

Muhtemelen bugün duyacağımız nakaratlar: 'Neyse ki daha fazla yayılmadan söndürüldü.'

'Can kaybı olmadı…'

Çeşmemize geçmiş olsun.

Düzenin yangını hayat pahalılığı ile devam ederken, ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Kriz derinleştikçe AKP de ülkemizi batırmaya devam ediyor.

Cumhuriyet değerlerimizi yok etmek üzere görevlendirilmiş AKP, kapitalist düzenin bir parçası olarak her şeyi alınır-satılır mal olarak görmektedir. Onlar için özelleştirilen Demir-Çelik, Tüpraş, Sümerbank, Şeker fabrikaları gibi topraklarımız, doğamız ve hatta insanımız da mal olarak görülüyor.

İnsanca yaşam hakkımız çalındı, geleceğimiz çalındı. Ülkemiz bir avuç ulusal ve uluslararası sermayeye satılıyor. Yani çalınmasına izin veriliyor.

Bunların yangın ile ne ilgisi var diyeceksiniz.

İlgisi var…

Çünkü hazine olanaklarımızın bir kısmı, iliğimize kadar sömüren patronlar yerine ülke ihtiyaçlarına ayrılsaydı, elimiz kolumuz bağlı kalmaz, her türlü afete müdahale araçlarımız ve planımız olurdu.

Bunların ışığında 13 Temmuz 2022 günü Çeşme’de yaşadığımız yangınlara yakından bakalım.

İlk yangın Kutlu Aktaş Barajı yanında başlamış ve Karaköy, Uzunkuyu yönüne genişlemiş.

Yangının sebebi, belediyenin tam olarak yerine getirmediği, sokak hayvanlarımızı koruma görevinin, sivil toplum kuruluşu tarafından yerine getirilmesi amacı ile yapılmasına karar verilen barınak inşaatı. Burada geçtiğimiz hafta da yangın çıkmış ve yayılmadan söndürülmüş. Durum böyleyken bu inşaatın aynı şartlarda devamına nasıl izin verilebiliyor? Çünkü görevini yerine getirmeyen belediye başka kurumlardan medet ummakta.

Ovacık’ta denizin dibinde çıkan yangınsa, nasıl söndürülemediği açısından dikkate değerdir. Hem iktidar yetkilileri hem de belediye yetkilileri 'Allah yardımcımız olsun' demekten başka bir açıklama yapamamışlardır.

Bu yangınlardan çıkardıkları dersler nedir?

Bundan sonrası için ne yapmayı planlıyorlar?

Açıklamalılar.

Eğer açıklayamıyorlarsa Tarım ve Orman Bakanı ile Çeşme Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir."