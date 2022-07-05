TKP'den Çanakkale'deki su zammına dair açıklama: Biz yönetiriz!

Dün gerçekleştirilen Çanakkale Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapılmış, birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükselmişti.

Nisan ayında toplu ulaşıma yapılan yüzde 63 oranındaki zam kararında olduğu gibi suya yapılan zam kararı da CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından alınmıştı.

Söz konusu su zammına dair "Biz Yönetiriz!" başlığıyla açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, "Belediye hizmetleri halkın çıkarları doğrultusunda örgütlenebilir. Bu ancak kent hizmetlerinin bütününde planlamacı ve kamucu bir anlayışla mümkündür" ifadeleriyle zamma tepki gösterdi.

TKP Çanakkale İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"Toplu ulaşımın ardından, suya da zam yapıldı. Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan Belediye Meclis toplantısında alınan kararla, suya yüzde 35 zam yaptı. Bu karar yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından alındı.

Nisan ayında CHP grubunun toplu ulaşıma yüzde 63 oranındaki zammın ardından, suya uyguladığı zam ile birlikte, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan emekçi halkımız bu düzende gittikçe daha da yoksullaşmaktadır.

En temel insani ihtiyaçlardan olan su ve ulaşım hizmetleri ücretsiz ve kaliteli sunulması gerekirken, alınan bu kararlar ile emekçilerin çıkarları yok sayılmıştır. Bu zamlar, emekçilerin boğazından, sofrasından artırabilirse ödenecek hale gelmiştir.

Bu düzen, emekçilere insanca yaşayabileceği bir olanak sunmasının imkansız olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Oysa Belediye hizmetleri halkın çıkarları doğrultusunda örgütlenebilir. Bu ancak kent hizmetlerinin bütününde planlamacı ve kamucu bir anlayışla mümkündür.

Su zammı geri çekilmeli, yağma talan düzeninde emekçilere bir yük daha eklenmemelidir.

Su ve ulaşım hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi için TKP tüm emekçileri gönüllü olmaya, örgütlenmeye çağırıyor. #Bizyönetiriz!"