TKP'den büyük çağrı: TKP'yi sen temsil et!

Partinin günlük yayını Boyun Eğme’de bugün TKP’nin emekçilere yaptığı çağrı yer alıyor.

“Eşitlikçi, özgür, laik ve bağımsız Türkiye’yi kurmak için kolları sıvıyoruz, TKP’nin tüm Türkiye’de temsil edilebilmesi için bize katıl!” denilen açıklamada TKP, dostlarından gelen “Ne yapabilirim” sorusuna şu cevabı veriyor:

“Anadolu’nun her köşesinde TKP’nin örgütlerini kurabilir, mahallende semt evleri, köyünde köy evleri, işçi havzalarında işçi evleri açılması için öncülük edebilirsin.

Çalıştığın işyerinde TKP’nin işyeri temsilcisi olabilirsin.

TKP gönüllüsü ol, bulunduğun yerleşimde, işyerinde TKP’yi temsil et.

Yapacak çok işimiz var, hep birlikte… Omuz ver!”

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