TKP'den bir semt evi açılışı daha: Defne Armutlu Semt Evi açılıyor

TKP son dönemde sayısını hızla artırdığı semt evlerine bu hafta sonu bir yenisini daha ekliyor. Yeni semt evi Antakya Defne'de açılacak.

Haber Merkezi

18 Eylül'de Mudanya ve Bandırma Hacıyusuf semt evlerini, 24 Eylül'de Ankara Sokullu ve Cebeci semt evlerinin açılışını gerçekleştiren Türkiye Komünist Partisi, 25 Eylül'de ise Kocaeli Özgürlük Semt Evi ve aynı gün İstanbul Esenyurt İşçi Evi'nin açılışını gerçekleştirmişti.

Semt evlerinin sayısını son dönemde hızla artıran TKP, yeni semt evini ise Antakya Defne'de açıyor.

"Çoğalacağız. Yaygınlaşacağız. Patronların sesini bastıracağız. Emekçi halkın sesini yükselteceğiz. Ülkemizi mutlaka aydınlığa çıkaracağız" paylaşımında bulunan TKP, 1 Ekim Cumartesi günü Defne'deki semt evini TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP PM üyesi Aydemir Güler'in katılımıyla gerçekleştirecek.