TKP'den belden aşağı yöntemlere tepki: Halkımız bu aşağılanmayı hak etmiyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ülkücü mafya Sedat Peker'in yeni paylaşımlarının ardından bir açıklama yaptı. TKP, Peker'in Erdoğan'ı hedef alan belden aşağı şantajına tepki gösterdi.
TKP paylaşımında "Halka karşı sayısız suç işlenmişken, işsizlik, yoksulluk kol gezerken, siyasi cinayetler, uyuşturucu ticareti gündem olmuşken, iktidarın cilası dökülmeye başlamışken siyasete belden aşağı yöntemlerin bulaşması kabul edilemez. Türkiye ve halkımız bu aşağılanmayı hak etmiyor!" denildi.
Halka karşı sayısız suç işlenmişken, işsizlik, yoksulluk kol gezerken, siyasi cinayetler, uyuşturucu ticareti gündem olmuşken, iktidarın cilası dökülmeye başlamışken siyasete belden aşağı yöntemlerin bulaşması kabul edilemez. Türkiye ve halkımız bu aşağılanmayı hak etmiyor!— TKP (@tkpninsesi) May 26, 2021