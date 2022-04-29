TKP'den Ankara İncirli ve Aydınlıkevler'de 'Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?' buluşmaları

'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak olan TKP, Ankara'da iki noktada 'Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?' başlıklı buluşmalar gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaşmıştı.

"Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!" sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak olan TKP, parti ile 1 Mayıs'a katılmak isteyenler için online bir form da paylaşmıştı.

Ankara'da da yarın "Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?" başlıklı buluşmalar gerçekleştirilecek.

Söyleşiler Aydınlıkevler Semt Evi'nde saat 17.00'de, İncirli Semt Evi'nde de saat 14.00'te başlayacak.

Aydınlıkevler Semt Evi

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TKP 1 Mayıs buluşma noktalarının listesini açıkladı