TKP'den Ankara İncirli ve Aydınlıkevler'de 'Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?' buluşmaları

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaşmıştı.

"Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!" sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak olan TKP, parti ile 1 Mayıs'a katılmak isteyenler için online bir form da paylaşmıştı.

Ankara'da da yarın "Neden 1 Mayıs'a katılmalıyız?" başlıklı buluşmalar gerçekleştirilecek.

Söyleşiler Aydınlıkevler Semt Evi'nde saat 17.00'de, İncirli Semt Evi'nde de saat 14.00'te başlayacak.

TKP İncirli Semtevi olarak 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00'de "Neden 1 Mayıs'a Katılmalıyız?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştireceğiz.



Tüm dostlarımız söyleşimize davetlidir. #TKPile1Mayısa pic.twitter.com/a5xgYxBCnR — TKP İncirli Semt Evi (@incirlisemtevii) April 28, 2022