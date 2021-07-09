TKP'den açıklama: Emekçilerin başı sağolsun

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve direnişçi madenci Ali Faik İnter'in ölümü sonrası TKP'den açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Ankara’da sürdürdükleri eylemden Soma’ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında Bağımsız Maden-İş Sendikası başkanı Tahir Çetin ile madencilerden Ali Faik İnter’in yaşamını yitirdiğini öğrendik.

Ailelerinin, sendikalarının ve madencilerin başı sağolsun.

Yaşamını yitiren madenciler, AKP’nin koruduğu ve kolladığı bir maden patronunun on beş yıldır ödemediği hakları için mücadele ediyordu.

Acımız büyük.

Verdikleri mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz.

Yerin altında ya da üstünde, madencilerin ölmediği bir düzen onlara verilmiş sözümüz olsun.

Başımız sağ olsun.