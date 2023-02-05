TKP'den ABD gemisine karşı protesto: ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.

İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunarak ABD gemisini protesto etti.

Donanma Komutanlığı önünde bir konuşma yapan TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural "Ortadoğu'yu kana bulamış, birçok ülkeye savaş ve katliam getirmiş ülkenin gemisi Türkiye'de geziyor. Bu ülkenin yurtseverleri buna izin veremez. ABD savaş gemisi bu ülkeden defolup gitsin. Türkiye cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. 100 yıl önce bunu kanıtladık, bu yıl bir kez daha kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.

Eylemde "ABD defol, bu memleket bizim", "Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak", "Bu ülke bu halk satılık değil" sloganları atıldı.