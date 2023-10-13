TKP yarın İsrail Büyükelçiliği önüne gidiyor: 'İşgalciler her zaman kaybeder'

İsrail, bugün Gazze'ye dönük kara harekatı uyarısı yaparken, Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'in işgalciliğine karşı Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde buluşma çağrısı yaptı.
TKP tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgaline karşı yarın Ankara’da saat 11.00'de İsrail Büyükelçiliği önünde toplanılacağı belirtildi.
TKP'nin "İşgalciler her zaman kaybeder" başlıklı paylaşımında, "İşgalciler kaybedecek, Direnen Filistin halkı kazanacak" denildi.
İşgalciler her zaman kaybeder❗️— TKP (@tkpninsesi) October 13, 2023
Yarın Ankara’da, İsrail Büyükelçiliği önündeyiz.
🗓️ 14 Ekim Cumartesi, 11.00
📍 İsrail Büyükelçiliği Önü (Koç Kuleleri, Söğütözü) pic.twitter.com/H7YwPmJvUA