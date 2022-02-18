TKP: Mücadele arkadaşımız Sevda Aydın Büyük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz

Türkiye Komünist Partisi, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Sevda Aydın Büyük’ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Sevda Aydın Büyük, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

TKP'den yapılan açıklamada, "Mücadele arkadaşımız Sevda Aydın Büyük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz… Ailesi ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Sevda’yı yarın Ankara’dan uğurlayacağız. Tören ayrıntılarını paylaşacağız" denildi.