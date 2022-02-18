TKP: Mücadele arkadaşımız Sevda Aydın Büyük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Sevda Aydın Büyük, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
TKP'den yapılan açıklamada, "Mücadele arkadaşımız Sevda Aydın Büyük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz… Ailesi ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Sevda’yı yarın Ankara’dan uğurlayacağız. Tören ayrıntılarını paylaşacağız" denildi.
Mücadele arkadaşımız Sevda Aydın Büyük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz…— TKP (@tkpninsesi) February 18, 2022
Ailesi ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz.
Sevda’yı yarın Ankara’dan uğurlayacağız. Tören ayrıntılarını paylaşacağız. pic.twitter.com/07U2j3Zgau