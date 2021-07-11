TKP Mersin'de dayanışma şenliği düzenledi

Mersin’in Yenişehir ilçesi Menteş mahallesinde uzun zamandır çalışmalar yapan TKP Mersin İl Örgütü, dün düzenlediği dayanışma şenliğiyle Semt Evi açma hazırlıklarını hızlandırdı.

Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte mahalle adına Mehmet Özdal’ın Semt Evi faaliyetleri hakkında yaptığı konuşmanın ardından TKP MK üyesi Savaş Sarı siyasi değerlendirmede bulundu.

Çocuklar için de oyunların, yarışmaların ve boyama etkinliklerinin yapıldığı şenlik TKP gönüllüsü olmak isteyenlerin form doldurmasıyla son buldu.