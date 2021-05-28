TKP Manavgat İlçe Başkanı gözaltına alındı

TKP Manavgat İlçe Başkanı Levent Tunçel, 24 Mayıs tarihli Boyun Eğme gazetesinin manşeti gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi

TKP Manavgat İlçe Başkanı Levent Tunçel, 24 Mayıs tarihli Boyun Eğme gazetesinin manşeti gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Tunçel'in gözaltına alındığını duyuran TKP, Tunçel'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Ülkemizi çetelere, tarikatlara, mafyalara, patronlara bırakmayacağız" denildi.

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