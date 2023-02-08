TKP kriz masası Armutlu'da: 'Kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi var'

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz, Enver Aysever'in Youtube kanalındaki canlı yayınına bağlanarak deprem bölgelerinden Antakya'daki son durum hakkında bilgi verdi.

Önemli bir bölümü yıkılan Armutlu mahallesinde kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi olduğunu aktaran Yılmaz, kriz masası kurduklarını ve arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Ozan Yılmaz dayanışma için acil ihtiyaç malzemelerini de duyurdu.