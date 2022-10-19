TKP Kadıköy İlçe Örgütü'nden 'Cumhuriyet'in 100. Yaşında Türkiye' paneli

Kadıköy'de yaşayan, çalışan, okuyan, düşünen, bir de kentin rantına gözünü dikmek yerine paylaşmaya tutkulu olan herkes bir sevgili Kadıköylüdür.

Durumdan hoşnut değiliz, yaşamımız hep daha zorlaşıyor. Bu gidişattan kimilerinin çıkar sağladığını görüyor, hatta bunların kimler olduğunu da biliyoruz... Sorun, yan yana gelip konuşmanın bir çıkış yolunu keşfetmek için biricik yöntem olduğunu bile bilmemize karşın, bunu yapmamamızda! Belki de bir araya gelip konuşmak için fazla yorgunuz. Belki o nedenle kolay yollara meylediyoruz. Çıkarcıların birinin foyası ortaya dökülmüşse diğerine umut bağlamak kolaydır. Lakin sonuçsuzdur. İşin ilginç tarafı, yorgunluğu üstümüzden atmanın da çaresi bir araya gelme-kten ve paylaşmaktan başka bir şey değil. Öyleyse, buluşalım...

İlk buluşmamızda Cumhuriyetin 100. yaşında elimizde ne kaldığını konuşmak istiyoruz. 23 Ekim Pazar saat 14.00'te Zeytin Kafe'de, Enver Aysever ve Aydemir Güler sohbeti açacaklar...