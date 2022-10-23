TKP heyeti Amasra’yı ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden katliamında yaşamını yitiren madencilerin ailelerini ziyaret etti. TKP heyetinde Avukat Çisel Demirkan, Avukat Süreyya Gürgil, Psikolog Ekin Şen, TKP üyesi Gözde Demiral, soL Haber’den Bahadır Batur ve TKP dostları bulundu.

TKP heyeti, özellikle Amasra’nın köylerinde yaşayan madenci aileleriyle görüşerek süreci görüştüler.

Heyet yaşamını yitirenlerin ailelerin evlerine baş sağlığı ziyaretinde bulunurken, ailelerle hukuki ve psikolojik destek görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyet, Türkiye’de daha önce yaşanan maden katliamlarında yaşananlar süreçleri ailelere aktarırken, ailelerin karşılaşabileceği her türlü sorunda yanlarında destek olacaklarını belirtti.

Aileler, katliamın sorumlularının bulunması ve almaları gereken cezaları almaları gerektiği vurgusunu yaptılar. Aileler Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden katliamında olduğu gibi olayların üzerinin örtülmemesini istediklerini, faillerin bulunması için mücadelelerin devam edeceğini belirttiler.

Ayrıca TKP heyeti Sol Parti Amasra ilçe yöneticileriyle bir araya gelerek, Bartın’daki mevcut durumu değerlendirdi. İki taraf ileride gerçekleşecek dayanışma çalışmaları için bir arada hareket edilmesi gerekliliği belirtti.

TKP’nin Bartın ve Amasra’daki madenci aileleri ziyaretleri devam edecek.