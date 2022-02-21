TKP: Her gün 9 dakika boyunca ışıkları kapatıp, açıyoruz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yaparak Tüm Emekliler Dayanışma Ağı’nın (TEDA) acil taleplerini yükseltme çağrısında bulundu.

TKP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hemen Devletleştirme” çağrısında da bulunularak, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı’nın taleplerinin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Tüm Emekliler Dayanışma Ağı’nın acil taleplerini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu akşamdan itibaren her gün 21.00'de 9 dakika boyunca ışıkları kapatıp açıyoruz! #HemenDevletleştirme” ifadeleri yer aldı

Hatırlanacağı üzere TEDA, daha önce yaptığı açıklamada “Biz emekliler ve emeği ile geçinenler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildik. Ülkemizin kaynaklarının sermaye çetelerine peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullanmış, “Kararan yaşam koşullarını protesto etmek için 21 Şubat saat 21.00'de 9 dakika boyunca ampullerini söndüreceklerini" açıklamıştı.