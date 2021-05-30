TKP: Haziran Direnişi’nin 8. yılını selamlıyoruz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Taksim Gezi Parkı'nda başlayan halk direnişinin 8. yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Haziran Direnişi'nin başından sonuna laik, yurtsever duyarlılıkların belirleyici olduğu bir halk hareketi olduğunu belirten TKP, halkın bu direnişte ortaya çıkardığı umut ve güvenin, düzen siyasetinin dehlizlerinde sönümlendirilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Açıklamada "Haziran Direnişi halkın boyun eğmeyeceğini gösterdi. Şimdi boyun eğmeyen halkın örgütlendiğinde bu karanlığı nasıl dağıtacağını, insanca bir düzeni Türkiye’de nasıl kuracağını gösterme zamanıdır" denildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Boyun Eğme!

Taksim Gezi Parkı’nda başlayan halk direnişinin üzerinden 8 yıl geçti.

Haziran Direnişi’nde toplumun çok geniş bir bölmesinin direnç ve öfkesi Türkiye’nin neredeyse her noktasında sokaklara taştı, kuvvete dönüştü. Öfkenin ve direncin nedeni AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de hayata geçirmeye çalıştığı karşı devrimci dönüşümlerdi. Haziran Direnişi başından sonuna laik, yurtsever duyarlılıkların belirleyici olduğu bir halk hareketiydi. Aydınlanma, adalet ve özgürlük istemi memleketine sahip çıkma duygusu ile sokaklara çıkan halkın talepleriydi.

Geçen 8 yıl boyunca Türkiye’de karşı devrimci saldırı AKP eliyle devam etti. Türkiye çok daha büyük bir karanlığın ve çürümenin içerisine doğru çekildi. Emekçiler çok daha büyük bir yoksullukla boğuşuyor. Türkiye akıl almaz bir yağma ülkesi haline getirildi.

Düzen siyaseti, iktidarı ve muhalefeti ile AKP Türkiyesi’ni 'fabrika ayarları' veya 'Büyük Türkiye' hedefleri üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı. Halkın söz ve eyleminin ortaya çıkardığı umut ve güven, iktidarı ve muhalefeti ile düzen siyasetinin dehlizlerinde, sandığa sıkıştırılmış bir siyaset savunusu ile sönümlendirilmeye, örselenmeye çalışıldı. Yine de bu yağma ve sömürü düzeni, 2013 Haziran’ında ayağa kalkan halkın karanlığa karşı öfke ve direncini aşamadı.

8. yılında Haziran Direnişi’ni ve onun temsil ettiği aydınlığı selamlıyoruz. Haziran Direnişi halkın boyun eğmeyeceğini gösterdi. Şimdi boyun eğmeyen halkın örgütlendiğinde bu karanlığı nasıl dağıtacağını, insanca bir düzeni Türkiye’de nasıl kuracağını gösterme zamanıdır."