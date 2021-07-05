TKP Göçmen İşçi Bürosu'ndan sığınmacılara 'bayram ziyareti' uyarısı

Gaziantep ve Kilis valilikleri sığınmacıların bayram ziyareti için bazı koşullar açıkladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Göçmen İşçi Bürosu da valiliklerin hazırladığı bayram ziyareti koşullarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Büro tarafından yapılan bilgilendirmede, valiliklerin belirlediği randevu sisteminin kullanılması gerektiği belirtildi.

Sığınmacıların sınır geçişi esnasında anlamadıkları metinleri imzalamaması ve imzalatılan metinlerin birer örneğini talep etmesi gerektiği hatırlatıldı. Teknik aksaklık ya da yetersizlik sebebiyle ilgili belgelerin veya belge örneğinin verilmediği durumlarda en azından fotoğrafının çekilmesi tavsiye edildi.

Tüm işlemlerin belirtilen yasal süre zarfında yapılması gerektiğini ifade eden Göçmen İşçi Bürosu sığınmacıların Suriye'de kalış süresiyle ilgili getirilen sınırlamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Suriye'de kalış süresinin aşılması halinde ya da randevu sistemi kurallarına riayet edilmeksizin gerçekleştirilen ziyaretlerin Geçici Koruma statüsü ve sığınmacıların hukuki statüleri açısından problem oluşabileceğinin altı çizildi. Büro, sığınmacıların yaşadıkları sorunlarla ilgili TKP örgütleri ile iletişime geçebileceklerini ifade ederek Türkiye ve Suriye halklarının sağlıklı bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.