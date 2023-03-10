TKP Genel Sekreteri Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor

TKP Genel Sekreteri Okuyan bugün saat 15.30'da Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayacak.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün saat 15.30'da Halk TV'de Can Coşkun'un sorularını yanıtlayacak.

Program aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak izlenebilir: