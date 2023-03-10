TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün saat 15.30'da Halk TV'de Can Coşkun'un sorularını yanıtlayacak.
Program aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak izlenebilir:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor
TKP Genel Sekreteri Okuyan bugün saat 15.30'da Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayacak.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün saat 15.30'da Halk TV'de Can Coşkun'un sorularını yanıtlayacak.
Program aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak izlenebilir: