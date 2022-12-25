TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam saat 20.00'de Cadde TV'de Mustafa Balbay'ın konuğu oluyor.
Canlı yayınlanacak programı şu kanaldan izleyebilirsiniz: http://youtube.com/@caddetvtr
Yasin Çalış - Ahmet Kaya
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Okuyan bu akşam Cadde TV'de canlı yayında
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cadde TV'de Mustafa Balbay'ın konuğu oluyor.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam saat 20.00'de Cadde TV'de Mustafa Balbay'ın konuğu oluyor.
Canlı yayınlanacak programı şu kanaldan izleyebilirsiniz: http://youtube.com/@caddetvtr