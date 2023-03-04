TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de bugün Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlayacak.
Gündem Özel programı saat 19.00'da canlı yayında.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam soL TV'de Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de bugün saat 19.00'da Gündem Özel'de Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlayacak.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de bugün Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlayacak.
Gündem Özel programı saat 19.00'da canlı yayında.