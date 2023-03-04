TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam soL TV'de Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de bugün saat 19.00'da Gündem Özel'de Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de bugün Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlayacak.

Gündem Özel programı saat 19.00'da canlı yayında.

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