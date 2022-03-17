TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam Flash TV’ye Basın Kulübü programına konuk oluyor.
Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın programına katılacak olan Kemal Okuyan'ı saat 23.00’te Flash TV’de izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam Flash TV'de
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 23.00’te Flash TV'de Hakan Aygün ve Gizem Fidan'ın konuğu olacak.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam Flash TV’ye Basın Kulübü programına konuk oluyor.
Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın programına katılacak olan Kemal Okuyan'ı saat 23.00’te Flash TV’de izleyebilirsiniz.