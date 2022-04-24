TKP Gaziantep'te halkın temsilcilerini belirledi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği toplantılar bugün Gaziantep ilinde devam etti. TKP’li Müzisyenler'in müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte, TKP Gaziantep İl Örgütü adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Sefer Karademir "Bugün burada bir araya gelme sebebimiz, partimizin işçileri, kadınları, gençleri, kısacası emekçi halkı siyaset sahnesine taşımak ve halkın kendi adaylarını kendisinin belirlediği bir toplantı organize etmektir" dedi.

Karademir "İşçilerin işsiz kalma ve geçim kaygısı duymadıkları, insani koşullarda çalışıp insanca yaşadığı bir ülke herkesin hakkıdır. Bilimsel, laik ve parasız eğitim herkesin hakkıdır. Gençliğin yıllarca eğitim gördükten sonra işsizlik gerçeğiyle karşılaşmadığı, nitelik, liyakat ve yeteneğe göre iş olanaklarına kavuştuğu bir ülkede yaşamak herkesin hakkıdır. Laik bir ülkede yaşamak herkesin hakkıdır. Yerli ve yabancı bir avuç sömürgenin ülkemizin tüm kaynaklarından yararlanması ve toplumsal servetin ezici çoğunluğunu elinde tutması nedeniyle en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanırken, insanca yaşamak herkesin hakkıdır. Herkese iş olanağı sunulması, toplumsal zenginliğin eşit ve adilce bölüşümü, barınmanın, enerji kaynaklarına erişimin, ulaşımın, eğitim ve sağlık hizmetlerinin bedelsiz sağlanması herkesin hakkıdır" diye konuştu.

Ardından TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Erhan Nalçaçı kürsüye geldi. Nalçacı konuşmasında mevcut ittifaklar ve seçim yasasındaki değişikliklerle beraber, partiler arasındaki farkın ortadan kalktığını, mevcut ittifak sistemi içerisinde yer alan partilerin kamuculuk, laiklik ve devletçilik gibi kavramları kullanmaktan imtina ettiklerini ifade etti.

Ardından halkın temsilcisi olmak adına TKP'den milletvekili adayı olmak isteyen adaylar kürsüye gelerek konuşmalarını gerçekleştirdi.

'Patronum bana verdiği 1 aylık ücreti bir öğünde yiyor'

Kürsüye ilk gelen tekstil işçisi Ali Bakır konuşmasında "Ben bir tekstil işçisiyim. Sizler gibi elleriyle emeği üreten bir işçiyim. Patronların yedikçe acıkan, doymak bilmeyen boğazlarını doyurmaya çalışan birçok işçiden biriyim. Biz tekstil işçileri hayatımızı düşük ücretlerle ucu ucuna geçindirmeye çalışırken benim patronum bana verdiği 1 aylık ücretini bir öğünde yiyor. Bizler kölelik koşullarında çalışmaya muhtaç bırakılırken onlar milyonluk araçlarda servetlerine servet katıyor. Bugün Başpınar'da birçok işçi açlıkla boğuşurken o büyük patronlar zevki sefa içinde günlerini gün ediyorlar. Ama bizler biliyoruz ki bu devran böyle gitmeyecek, bu düzen değişecek ve bu düzeni biz değiştireceğiz biz!"

'Çocuklarımız kırmızı elmalar gibi gülsünler diye'

Ali Bakır’ın ardından kürsüye gelen finans emekçisi Ersan Ali Özer ise şunları söyledi:

"Bir finans şirketinde çalışıyorum. İnsanlığın geleceğinden kaygı duyan ama geleceğe umutla bakan bir emekçiyim. Patronlar kasalarını doldururken hedefli çalışan ve bu hedefi yerine getiremediğimde işsiz kalmış ve işsiz kalacak olan bir emekçiyim. Küçük bir kızım var ve kızıma güzel elbiseler almak isteyen bir emekçiyim. Hepimizin çocukları mutlu yaşasın ve gelecek kaygısı olmasın diye mücadele etmek isteyen bir emekçiyim. Hiçbir insan yatağa aç girmesin, insan insanı sömürmesin, çocuklarımız kırmızı elmalar gibi gülsünler diye. Patronların ve onların siyasi temsilcilerinin bezirganlığı bitsin. İşçiler emekçiler insanca bir yaşam sürsünler diye."

Türkiye Komünist Gençliği adına konuşmasını gerçekleştiren Yusuf Yıldırım ise Gaziantep’te üniversitelerin açılması ile barınma, beslenme, ulaşım başta olmak üzere öğrencilerin birçok sorunla karşı karşıya geldiğini, mevcut yetkililerin öğrencileri tarikatlara ve cemaatlere maruz bıraktığını ifade etti. Komünistlerin, sosyalistlerin görevinin farklı bir alternatifi kampüslerde, liselerde yaygınlaştıracağını, gericilere en büyük cevabın örgütlü mücadele ile verileceğini belirtti.

Toplantı TKP’li müzik emekçilerinin seslendirdiği parçalara katılımcıların eşlik etmesi ile son buldu.