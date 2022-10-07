TKP Eskişehir İl Örgütü'nden grevdeki Atışkan Yapı işçilerine ziyaret

TKP Eskişehir İl Örgütü, toplu iş sözleşmesinde yaşanan uyuşmazlık sebebiyle 100 gündür grevde olan Atışkan Yapı işçilerini ziyaret etti.

TKP Eskişehir İl örgütü adına Sunay Akarsu, "Türkiye Komünist Partisi olarak Atışkan işçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Atışkan işçisi kazanacak!" dedi.

Akarsu şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, grevinizin yüzüncü gününü selamlıyoruz. TKP Eskişehir İl örgütü olarak defalarca bu grev çadırında bir araya geldik ve her defasında 'Atışkan İşçisi Kazanacak' diye haykırdık ve bunu söylerken bir an bile tereddüt etmedik.

Atışkan işçisi, yüz günlük direnişiyle işçilerin sömürüye boyun eğmediğini göstererek patronların uykusunu kaçırmıştır,

Atışkan işçisi yüz günlük direnişiyle diğer fabrikalardaki işçi kardeşlerine cesaret vermiştir,

Yüz gündür AKP iktidarı Atışkan patronunun yanında, yüz gündür CHP'li belediyeler bu direnişe karşı kayıtsız...

Atışkan işçisi yüz günlük direnişiyle göstermiştir ki işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacak.

Türkiye Komünist Partisi olarak Atışkan işçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Atışkan işçisi kazanacak!"