TKP Diyarbakır ve Antep'teki dayanışma noktalarını duyurdu

TKP, depremin vurduğu illerden Diyarbakır ve Antep'te açılan dayanışma noktalarını paylaştı.

Haber Merkezi

Depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Diyarbakır ve Gaziantep İl Örgütleri yaptıkları açıklamada dayanışma noktalarını duyurdu.

TKP, Diyarbakır'daki dayanışma noktasını Koşuyolu Parkı Fevzi Çakmak Ortaokulu karşısındaki kapalı alanda açtığını duyurdu.

TKP Antep'teki dayanışma noktasının ise Güneykent'teki Frida Kafe'de kurduğunu ve çorba servisinin başladığını belirtti.

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TKP Semt ve İşçi Evlerinde deprem bölgesiyle dayanışma buluşmaları düzenliyor