TKP Diyarbakır ve Antep'teki dayanışma noktalarını duyurdu

Depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Diyarbakır ve Gaziantep İl Örgütleri yaptıkları açıklamada dayanışma noktalarını duyurdu.
TKP, Diyarbakır'daki dayanışma noktasını Koşuyolu Parkı Fevzi Çakmak Ortaokulu karşısındaki kapalı alanda açtığını duyurdu.
Dayanışma masamız Koşuyolu Parkı Fevzi Çakmak Ortaokulu karşısındaki kapalı alanda tüm yurttaşları bekleriz.#Diyarbakırdeprem pic.twitter.com/e5KYdCVvU1— TKP Diyarbakır (@diyarbakir_tkp) February 6, 2023
TKP Antep'teki dayanışma noktasının ise Güneykent'teki Frida Kafe'de kurduğunu ve çorba servisinin başladığını belirtti.
TKP GAZİANTEP FRİDA KAFE’Yİ ACİL DURUM NOKTASI İLAN ETMİŞTİR.— TKP Gaziantep (@GaziantepTKP) February 6, 2023
MAKARNA VE ÇORBA DAĞITIMI YAPILACAKTIR.
ADRES : GÜNEYKENT MAH. AYINTAP SPOR SALONU KARŞISI (MAVİ JEANS ARA SOKAĞI) pic.twitter.com/nH0Up3negJ