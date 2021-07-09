TKP: ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçilerinin yanında, taleplerinin arkasındayız

TKP Ankara İl Örgütü, ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçilerinin devam eden eylemlerine destek açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "TKP Ankara İl Örgütü olarak ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçilerinin yanında, taleplerinin arkasındayız! Boyun eğmeyen, hakkını arayan ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçileri kazanacak" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçilerinin yanında, taleplerinin arkasındayız

Ankara bugünlerde iki ayrı işçi eylemine sahne oluyor. Bunlardan birisi Çankaya Belediyesi’ne bağlı ÇANPAŞ’ta, diğeri ise Sabancı Holding’e ait EnerjiSA’da yaşanıyor. İki eylemin de çıkış noktası aynı. İşçiler en temel hak taleplerini toplu sözleşme sürecine yansıtmak isterken, sendika genel merkezleri “işveren”le işçilerden habersiz şekilde gizlice masaya oturuyor ve emekçilerin taleplerini karşılamaktan uzak sözleşmelere el çabukluğuyla imza atıyor.

Bu girişimler açıkça işçi düşmanıdır ve toplum nezdinde emekçileri hedef tahtasına oturtmayı amaçlamaktadır.

Bir yanda Türkiye’nin en büyük patron gruplarından Sabancı, diğer yanda ise CHP’li bir belediyenin yer aldığı iki eylem sürecinde de işçileri hedef alan tüm açıklama ve saldırıların açıkça karşısındayız.

Emekçilerin talepleri açık, sözleri çok net…

Sendika Genel Merkezlerinin görevleri patronlarla masada oldubitti yapmak değil, işçilerin haklı taleplerinin arkasında, mücadelesinin yanında yer almaktır.

TKP Ankara İl Örgütü olarak ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçilerinin yanında, taleplerinin arkasındayız!

Boyun eğmeyen, hakkını arayan ÇANPAŞ ve EnerjiSA işçileri kazanacak!

TKP Ankara İl Örgütü