TKP çağırdı: Küba için ABD elçiliği önünde buluşma

TKP, Küba'da ABD'nin provokasyonuna karşı Ankara'da ABD büyükelçiliği önünde buluşma çağrısı yaptı.
Buluşmanın bu akşam saat 19.00’da gerçekleşeceği açıklanan duyuruda, "Başaramayacaklar! Çünkü Kübalılar, ABD’nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor. Devrimi feda etmeye kimsenin niyeti yok!" denildi.
Bu akşam saat 19.00’da Ankara’da ABD elçiliği önünde buluşuyoruz.— TKP (@tkpninsesi) July 12, 2021
Başaramayacaklar! Çünkü Kübalılar, ABD’nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor. Devrimi feda etmeye kimsenin niyeti yok!#LaCalleEsDeLosRevolucionarios#SokakDevrimcilerindir#AquiNoSeRindeNadie pic.twitter.com/TsJluTHIML