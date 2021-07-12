TKP çağırdı: Küba için ABD elçiliği önünde buluşma

TKP, saat 19.00'da Ankara'da ABD büyükelçiliği önünde Küba için buluşma çağrısı yaptı: Kübalılar ABD'nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor. Devrimi feda etmeye kimsenin niyeti yok!

Haber Merkezi

TKP, Küba'da ABD'nin provokasyonuna karşı Ankara'da ABD büyükelçiliği önünde buluşma çağrısı yaptı.

Buluşmanın bu akşam saat 19.00’da gerçekleşeceği açıklanan duyuruda, "Başaramayacaklar! Çünkü Kübalılar, ABD’nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor. Devrimi feda etmeye kimsenin niyeti yok!" denildi.

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