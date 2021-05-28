TKP: Beyoğlu hep yeniden aydınlık günlerine kavuştu...

Türkiye Komünist Partisi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karşımızda Gezi olaylarını bulduk" temalı Taksim Camisi açılışı konuşmasına yanıt verdi.

TKP'nin sosyal medya hesapları üzerinden şu mesaj paylaşıldı:

Beyoğlu tarihinde işgali de yangını da en ağır siyasi saldırıları da gördü. Ve hep yeniden aydınlık günlerine kavuştu.

Bu ülkeye yakışan bir Taksim Meydanı’nı da aydınlık bir ülkeyi de yaratacağız, halkımıza sözümüzdür!

#BoyunEğme