TKP Antalya Örgütü'nden çağrı: 'Aydınlık bir ülke için yan yana geliyoruz'

Türkiye Komünist Partisi Antalya'da 28 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da "TKP Gelir Her Şey Değişir" sloganıyla seçim toplantısı düzenleyecek. Konyaaltı Cemevi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek buluşmada TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bir konuşma yapacak, müzisyenler Ozan Çoban ve Güneş Demir şarkılarıyla sahne alacak.

🚩Seçim buluşmalarında sırada #Antalya var!



Her gün yeni bir palavra her gün yeni bir ahlaksızlık! Bizim bir haksızlığı daha sineye çekmeye tahammülümüz yok; sizin?



Bu ülkeyi laiklikten eşitlikten bağımsızlıktan aşağısı kurtarmaz. Birlikte kurtaracağız📩#TKPGelirHerSeyDeğisir pic.twitter.com/A5NVsaUEI7 — TKP (@tkpninsesi) January 23, 2023

Etkinlik için Antalya'nın birçok mahallesinde emekçilerle bir araya gelip çağrıda bulunan TKP Antalya İl Örgütü, eşit ve özgür bir ülke kurmak için, aydınlık bir Türkiye için emekçileri seçim buluşmasına davet ediyor.

TKP Antalya İl Örgütü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Bu ülkeyi tarikatların, cemaatlerin karanlığına bırakmayacağız. Yeniyi, güzeli, iyiyi kuracağız!" ifadelerine yer verilirken çeşitli semtlerden etkinlik için araçlar kaldırılacağı ilan edildi.