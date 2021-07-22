TKP Antalya: 'Alacasu koyu halkındır, özelleştirilemez!'

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki ünlü Alacasu Koyu, 20 yıllığına bir özel şirkete peşkeş çekildi. Konuya ilişkin TKP Antalya İl Örgütü bir açıklama yaptı.

Alacasu Koyu'nun Beydağları Sahil Milli Parkı’ndan özel şirketlere kiralanan son varlık olduğunun işaret edildiği açıklamada "Halkın ortak varlığı olan bu tür alanları “kamu yararı” doğrultusunda koruyup halkın kullanımında tutmak Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün anayasal sorumluluğudur" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki ünlü Alacasu (Cennet) Koyu, 13 Temmuz’da “Günübirlik Kullanım Alanı” olarak Ankara merkezli bir şirkete kiralandı. İhaleyi alan şirket 20 yıllığına koyu işletecek.

Koyun girişine bir ‘’giriş kapısı’’ ve günübirlik kullanım için yapılar inşa edilecek, koyu kullanmak isteyen yurttaşlar giriş ücreti ödemek zorunda kalacaklar.

Alacasu Koyu, Phaselis antik kentinin sınırlarını belirleyen 1. derece arkeolojik sit alanı içinde yer alıyor ve dünyaca ünlü Likya Yolu’nun bir bölümü de koyun içerisinden geçiyor. Bu özelleştirmeden sonra Likya Yolu’nu yürümek isteyen doğaseverler de ‘’geçiş ücreti’’ ödemek zorunda kalacaklar.

Alacasu Koyu, Beydağları Sahil Milli Parkı’ndan özel şirketlere kiralanan son varlık. Halkın ortak varlığı olan bu tür alanları “kamu yararı” doğrultusunda koruyup halkın kullanımında tutmak Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün anayasal sorumluluğudur.

Kamuya ait varlıkların özel şirketlere peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz!

– Alacasu Koyu başta olmak üzere bu tür alanlar için yapılmış olan bütün ‘’kira sözleşmeleri’’ derhal iptal edilmelidir.

– Koyun kötü kullanımından doğan sorunların çözümü için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gerekli düzenlemeleri yapmalı ve koyun korunması için gereken önlemleri almalıdır.

Bütün yurttaşlarımızı, sahillerimize, denizlerimize, derelerimize, toprağımıza sahip çıkmak için bir araya gelmeye çağırıyoruz!

Alacasu Koyu halkındır, özelleştirilemez!

TKP Antalya İl Örgütü