TKP Adana İl Başkanı Ocak anlatıyor: 'Yalnızlığı alt ettiğimiz bir dünya kurmak için'

TKP Adana İl Örgütü Başkanı Alper Ocak, depremin Adana'daki etkilerini ve TKP'nin bu bölgedeki deprem dayanışmasını anlattı.

Depremin olduğu ilk anlardan beri TKP'nin yardım çalışmalarına devam ettiğini belirten Ocak, depremin daha çok Adana'nın kuzey kentini vurduğunu, burada 16 binanın yıkıldığını dile getirdi. Yıkılan binaların tamamının 15-16 katlı binalar olduğunu belirten Ocak, Adana'nın güney kentinin görece daha iyi durumda olduğunu ancak oraya da hiç yardım gitmediğini ifade etti.

Dayanışma ve bölgenin ihtiyaçları için gönderilen malzemelerin ilk olarak Adana'ya getirildiğini ve buradan ihtiyaçlar doğrultusunda bölgeye sevk edildiğini aktaran Ocak şunları söyledi:

"Biz önce Adana'nın içerisinde ihtiyaç olan yerlere gıda malzemesi, çorba gibi yardımlarımızı yaptık. Ve sonrasında bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Antakya, Osmaniye, Maraş... Toplanan malzemelerin oralara ulaştırılmasını sağlamaya başladık. Burada bir lojistik üssünü sağladık adeta. Türkiye'nin birçok yerinden TKP'nin toplamış olduğu yardımların, yardım TIR'larıyla birlikte göndermiş oldukları malzemeleri Adana'da indiriyoruz ve burada bu malzemeleri kendi içlerinde sınıflandırıyoruz. Adana'dan ve bölgeden gelen talepler doğrultusunda sevk ediyoruz."

Birçok mahallede TKP'nin gönüllü çalışmasına dahil olmaları için insanlara çağrıda bulunduklarını belirten Ocak "Buraya yüzlerce insan 'Biz sizin için neler yapabiliriz?' diye geliyorlar. Kendi imkanları doğrultusunda desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bizler de yalnızlığı alt ettiğimiz bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" diye konuştu.