TKP 9 ayrı noktada dayanışma piknikleri ve toplantıları düzenlendi

TKP İstanbul İl Örgütü 5 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ta yaptığı basın açıklamasındaki "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen" çağrısını yaymaya bugün mahallelerde yaptığı dayanışma etkinlikleri ile devam etti.

Bugün İstanbul'da Maçka Parkı, Florya Ormanı, Emirgan Korusu, Göztepe Özgürlük Parkı, Üsküdar Selimiye Parkı, Zümrütevler Cüneyt Parkı, Kadıköy Yoğurtçu Parkı, Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı ve Tuzla Sahil Tören Alanı olmak üzere 9 ayrı noktada dayanışma piknikleri ve toplantıları düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde konuşmaların yanı sıra şiir ve müzik dinletileri yapıldı. Semt Evlerinin çağrıcısı olduğu etkinliklerde Kadın Dayanışma Komiteleri de pankartlarıyla yer aldı. Ayrıca dayanışma pikniklerinde çocuklar için de etkinlikler düzenlendi. Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşen dayanışma toplantısına kültür sanat emekçileri Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin çağrıcısı olduğu #sahnesokakta pankartıyla katıldı.

Emirgan Korusu'nda gerçekleşen pikniğe katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşmasında "Bizim yolumuz zor olabilir ama tek çıkış yolu. Sizden ricam inanmayın sahte çözümlere. "2023'te biz kurtaracağız, seçim olacak vs." Seçime dayalı bir kurtuluş yolu sahte kurtuluş yoludur. Tek bir yolumuz var. Biz çoğunluğuz. Türkiye'de emekçiler, yoksullar, işsizler, geleceğin işsiz adayı öğrenciler, biz çoğunluğuz hep beraber. Çoğunluğun zayıf noktası ise dağınığız ve kahramanları bekliyoruz. Bu toplum ayağa kalktığında gerçek kahramanlarını da yaratır. Halkı örgütlemeden halkın kahramanlarını yaratamayız. Örgütlülük bizim tek silahımız. Onların parası var, onların kanlı ve kirli bir siyaset kültürü var, bizim tek silahımız birlikte olmak" diyerek etkinliğe katılanlara örgütlenme çağrısı yaptı.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam ise Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı'nda katıldığı toplantıda "Tuğlayı çekelim devirelim diyorlar. Biz diyoruz ki o duvar tuğlayı çekmekle, aralarından bir tanesinin kirli pazarlıklarını ortaya dökmekle değil toptan bu düzeni değiştirmekle olur. Bizim toptan mafyalardan, patronlardan, tarikatlardan kurtulmamız için bu sömürü düzenini yıkmamız gerekiyor hep birlikte" diyerek etkinliğe katılanları bu düzeni yıkmak için örgütlü mücadele etmeye, TKP gönüllüsü olmaya davet etti.