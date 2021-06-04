TKG: Yoldaşımız Berke Ahmetkocaoğlu'nu kaybettik

İTÜ öğrencisi, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyesi Berke Ahmetkocaoğlu Bolu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

TKG "Üniversite eğitimini gördüğü İstanbul’dan memleketi Ankara’ya dönerken Bolu’da meydana gelen bir trafik kazasında yoldaşımız Berke Ahmetkocaoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mahalle mahalle, okul okul, fabrika fabrika sosyalizmi beraber örgütlediğimiz İTÜ öğrencisi yoldaşımız, gerçekleştirdiğimiz her etkinlik ve çalışma sonrası 'Bugün ne güzel şeyler yaptık' sözünü sık sık yinelerdi.

Tüm dostlarının da diline pelesenk olan bu sözle kendisini güzel şeyler yapmaya adayan yoldaşımızın boşluğunu doldurmak güç olsa da onunla aynı safta olmaya ve güzel şeyleri çoğaltmaya devam edeceğiz.

Başta ailesi olmak üzere, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz."