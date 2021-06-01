Tiyatro ve konser yasağına devam, sinemada yüzde 50 dönemi

AKP iktidarının 1 Haziran itibariyle uygulamaya koyduğu "normalleşme" genelgesinde tiyatro ve konserlere yine izin çıkmadı.

Sanatçıların yaşadığı büyük zorluklara karşın salgının başından bu yana tek bir adım atmayan iktidarın dünkü kararı sonrası sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.

Öte yandan genelgeyle birlikte "Sinema salonlarında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet" izni verildi.